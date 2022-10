Tematska pot Spomini starih Jesenic dobila tretjo etapo

Jesenice, 8. oktobra - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je pred kratkim zaključila tretjo fazo projekta Spomini starih Jesenic, s katerim želi Občina Jesenice občanom in obiskovalcem približati kulturno dediščino in zgodovino mesta. Urejanje tematske poti se je začelo leta 2020, pred dnevi pa so predstavili tretjo etapo poti, in sicer v okolici železniške postaje.