Ministrstvo ugotavlja veliko zanimanje za primerjalnik košaric živil

Ljubljana, 7. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po treh tednih spremljanja in primerjave cen košaric živil ugotavlja upravičenost tega ukrepa za omilitev draginje. Zanimanje za primerjalnik je med potrošniki veliko, do 5. oktobra je zabeležil več kot 82.000 obiskov, poudarjajo na ministrstvu.