Projekt opozarja na vplive podnebnih sprememb na turizem

Ljubljana, 7. oktobra - Raziskovalci v projektu Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma opozarjajo na ranljivost zimskega turizma in potrebe po njegovi diverzifikaciji. Obenem se bo denimo poleti v Ljubljani najbolj povečala kombinacija temperature in vlage, ki ju človek najtežje prenese. Raziskovalci so sicer trenutno v fazi zaključevanja poročila.