Na posvetu Platforme znanja v ospredju novi evropski program za inovacije

Ljubljana, 7. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je organiziralo tretji posvet Platforme znanja z naslovom Inovacijski ekosistem: od silosov do sodelovanja. V ospredju razprave o evropski in nacionalni politiki ter ukrepih na področju inovacij med predstavniki pristojnih ministrstev in deležniki je bil novi evropski program za inovacije.