Ob prenovi oltarja v šenčurski cerkvi odkrili staro poslikavo

Šenčur, 7. oktobra - Šenčurska župnija je ob pomoči občine in ministrstva za kulturo poskrbela za prenovo glavnega oltarja farne cerkve sv. Jurija, pri čemer je bila na novo odkrita tudi stara stenska poslikava. Za strokovna dela sta poskrbela Restavratorski center ZVKDS in Restavratorstvo Kavčič. Predstavili so jih na današnji novinarski konferenci.