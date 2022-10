FAO: Svetovne cene hrane upadle šesti zaporedni mesec

Rim, 7. oktobra - Svetovne cene hrane so se po podatkih Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) septembra znižale šesti mesec zapored, potem ko so rekordne ravni dosegle po ruski invaziji na Ukrajino. Vrednost indeksa košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je na mesečni ravni upadla za 1,1 odstotka na 136,3 točke, na letni ravni pa zrasla za 5,5 odstotka.