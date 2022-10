Mladi jedrski strokovnjaki v Ljubljani spet približujejo jedrsko energijo ljudem

Ljubljana, 7. oktobra - Mladi jedrski strokovnjaki v Ljubljani danes na tretjem dogodku Stand Up for Nuclear približujejo jedrsko energijo ljudem. Letos je glavna tema prispevek jedrske energije k energetski neodvisnosti Slovenije in zanesljivosti oskrbe, nadaljnja raba jedrske energije pa je po mnenju stroke tudi nujni pogoj za izpolnitev ciljev razogljičenja.