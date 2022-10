Po Novaku Đokoviću poimenovali jamskega hrošča

Beograd, 7. oktobra - Nedavno odkrito vrsto žuželk v Srbiji so poimenovali po slavnem teniškem igralcu Novaku Đokoviću. Kot so za tiskovno agencijo Tanjug potrdili raziskovalci, gre za žuželko iz družine hroščev, ki so jo našli v podzemni jami v bližini vasi Gornje Košlje pri Ljuboviji v zahodni Srbiji.