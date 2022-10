Predsednica DZ Klakočar Zupančič: Pediatrična klinika je izjemen primer javnega zdravstva

Ljubljana, 7. oktobra - Ljubljanska pediatrična klinika je izjemen primer javnega zdravstva, je ob obisku poudarila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je kliniko obiskala s poslancem Dejanom Zavcem (Svoboda). Srečala sta se z vodstvom klinike in UKC in si z junaki 3. nadstropja ogledala boksarski film. Otroci so bili še posebej veseli obiska Zavca, je dejala.