STA soočenje: Kandidati obljubljajo predlaganje najboljših strokovnjakov za posamezne funkcije

Ljubljana, 12. oktobra - Predsednik republike ima po ustavi pristojnost predlagati kandidate za predsednika vlade, ustavne sodnike in člane sodnega sveta, zakonodaja te pristojnosti širi še na nekatere druge. Nekaj funkcionarjev tudi imenuje. Vsi predsedniški kandidati obljubljajo, da bodo za kandidate predlagali najboljše strokovnjake.

Milan Brglez, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Nataša Pirc Musar in Sabina Senčar so se zavzeli tudi za prenos pristojnosti imenovanja sodnikov na predsednika, Vladimirju Prebiliču je to smiselno le, če je predsednik nadstrankarski.

STA je kandidatom zastavila naslednja vprašanja:

1. Predsednik ima močno predlagalno funkcijo, ko gre za področje pravosodja (sodni svet, ustavni sodniki). Kako boste ravnali pri izbiranju kandidatov - boste iskali kandidate, ki bodo politično sprejemljivi za potrebno večino v DZ, ali boste sledili strokovnim kompetencam? Kako gledate na predlog ustavnih sprememb, po katerih bi imenovanje sodnikov z DZ prenesli na predsednika republike?

2. Ali boste pri iskanju ter predlaganju ostalih kandidatov za posamezna mesta, ki so v pristojnosti predsednika (informacijski pooblaščenec, guverner in člani sveta Banke Slovenije ...), aktivno iskali zlasti strokovnjake ali kandidate, ki jim je zagotovljena ustrezna podpora?

3. Predsednik imenuje člane Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Institucija je imela v preteklosti vzpone in padce zaupanja vanjo. Kako gledate na to institucijo danes? Kakšne kadre bi iskali za ta mesta?

Odgovore kandidatov STA navaja v vrstnem redu, v kakršnem bodo kandidati objavljeni na glasovnici.

Milan Brglez

Podpiram predlog sprememb imenovanja sodnikov, ki je v državnem zboru. Ustavni sodnik mora biti strokovnjak s svojega področja, razgledan ter mora imeti veliko strokovnih in osebnih izkušenj.

Za vsa mesta bom iskal najboljše strokovnjake. Brez strokovnosti padeta tudi pravna država in demokracija.

Menim, da se KPK ponovno postavlja na noge, in upam, da se bo še okrepila. Za ta mesta morajo biti imenovani kadri z visoko integriteto. In tako kot pri drugih imenovanjih tudi tu ne bom nikoli trgoval, ampak iskal kandidate, ki bodo odlično strokovno usposobljeni.

Anže Logar

Pri iskanju kandidatov je treba slediti strokovnosti, integriteti in etičnosti kandidatov, pa tudi pluralnosti, sicer ne bo zaupanja v institucije.

Iskal bom predvsem najboljše strokovnjake za posamezno področje. To mora postati razumljeno in splošno sprejeto predvsem v zakonodajni veji oblasti.

Za mesta v Komisiji za preprečevanje korupcije bi iskal takšne kandidate, ki bi vrnili zaupanje v organ in njegovo delo.

Janez Cigler Kralj

Smiselno bi bilo, da bi sodnike imenoval predsednik na predlog sodnega sveta. Sestavo slednjega bi spremenil: 6 članov bi imenoval DZ, 7 bi izvolili sodniki, člana bi bila še pravosodni minister in predsednik vrhovnega sodišča. Za sodnike bi uvedli petletni poskusni mandat.

Želim, da bi najvišje funkcije opravljali ljudje, ki imajo Slovenijo radi. Pomembni so tudi kompetentnost osebe, strokovnost, občutek osebne odgovornosti in dela za skupno dobro ter sočutje do trpečih. Prav tako je v postopku predlaganja pomemben posvet z vodji poslanskih skupin.

Za vodenje KPK bi predlagal kompetentno osebo, z visoko stopnjo odgovornosti, osebne integritete, ki bo nepopustljiva do korupcije.

Miha Kordiš

Politična podpora ali strokovne kompetence same po sebi ne morejo biti edino merilo. Ustavni sodniki bi morali razumeti okoliščine ljudi in razmerja med določbami ustave ter zaznati, kdaj lahko ena prevlada nad drugo. Spremembe ustave na področju imenovanja sodnikov podpiram. Gre za anomalijo v naši ustavi.

Pri izbiranju vseh kandidatov bi vsekakor ohranil možnost iskanja na razpisih in posvetovanja z vodji poslanskih skupin.

KPK trenutno nima vzvoda, da bi korupcijo kaznovala. Deluje kot opozorilni zvonček, ki pa ga žal nihče ne sliši. Vsekakor bi moral biti vodja KPK nekdo, ki bi glasno in jasno opozarjal na odklone pri javnih funkcionarjih.

Nataša Pirc Musar

Vztrajala bom, da na ustavno sodišče pridejo strokovnjaki, ki verjamejo v ustavo, človekove pravice, vladavino prava in evropske vrednote. Tu ni prostora za levo ali desno ideologijo. Prvi kriterij bo, ali gre za najboljšega kandidata z vidika varovanja ustavnih pravic.

Zanesljivo pri nobenih kandidatih kriterij ne sme biti izvoljivost. Vztrajala bom pri najboljših, tudi za ceno daljših postopkov. Podpiram prenos imenovanja sodnikov na predsednika, podobno bi morali razmisliti tudi pri ustavnih sodnikih.

Za vrnitev zaupanja v KPK je potrebno vodstvo, ki globoko verjame v načela pravne države, transparentnosti in poštenja ter ima energijo to kredibilno zastopati.

Vladimir Prebilič

Kandidate za vse omenjene funkcije bom vedno izbiral na podlagi strokovnih referenc in ne politične pripadnosti oz. naklonjenosti.

Prenos pooblastil predlaganja sodnikov je smiseln, a le če je predsednik nadstrankarski in presega politične delitve, sicer gre lahko le za podaljšano roko neke politične opcije, kar ni sprejemljivo.

Predvsem v primeru KPK kriterij strokovnosti kandidatov dopolnjuje še moralna in etična neoporečnost. Problem KPK so predvsem omejena pooblastila in občutek nepravičnosti, da pravila niso za vse enaka. Ob večjih zaznanih kršitvah bi morala imeti KPK pravico začeti postopek pregona pred ustreznimi organi.

Sabina Senčar

Idealno bi bilo, da bi iz pravosodnih institucij izločili vplive dnevne politike. Drugo je svetovni nazor, ki je zasebna zadeva posameznika. Predlog ustavnih sprememb pozdravljam. Sama bi za mesta v teh institucijah iskala strokovne in samo strokovne kandidate.

Tudi za predlaganje kandidatov na druga mesta, ki je v pristojnosti predsednika republike, bi iskala takšne kandidate.

Komisija za preprečevanje korupcije je "brezzobi tiger" s premalo pooblastili. Menim, da je potrebna sprememba zakonodaje na tem področju. Za mesta v njej bi iskala strokovne in etične kandidate.