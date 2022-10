ZN opozarjajo na porast kolere na Haitiju

New York, 7. oktobra - Združeni narodi so v četrtek posvarili pred morebitnim porastom primerov okužb s kolero na Haitiju in pozvali k vzpostavitvi humanitarnega koridorja, ki bi sprostil blokado glavnega terminala za uvoz goriva v državo. S tem želijo ponovno vzpostaviti normalno delovanje nujnih storitev, zlasti zdravstvenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.