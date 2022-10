Odbor za notranje zadeve zavrnil priporočila SDS v zvezi volilno zakonodajo

Ljubljana, 7. oktobra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji z devetimi glasovi proti in petimi glasovi za zavrnil predlog priporočil SDS vladi v zvezi z volilno zakonodajo. S predlogom so med drugim zahtevali, da se poveča nadzor nad delom Državne volilne komisije (DVK) in uveljavi njeno odgovornost ob nepravilnostih.