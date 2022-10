Na okrogli mizi izpostavili priložnosti tehnologije 5G za gospodarstvo

Ljubljana, 7. oktobra - Gospodarstvo veliko pričakuje od mobilne tehnologije pete generacije (5G). Tehnologija namreč prinaša veliko priložnosti za gospodarstvo v obliki novih digitalnih produktov, storitev in poslovnih modelov, so se strinjali udeleženci dogodka o tehnologiji 5G, ki ga je organiziralo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS.