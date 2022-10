Tudi v OZS zelo razočarani zaradi izjave o dvigovanju cen v zakonu o pomoči gospodarstvu

Ljubljana, 7. oktobra - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so razočarani, da je v noveli zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki jo je DZ sprejel v četrtek, ostaja zahteva za izjavo glede dviga cen izdelkov ali storitev. Prepričani so, da veliko njihovih članov zaradi tega ne bo zaprosilo za pomoč.