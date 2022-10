Lokalne volitve: Ustanovitev pokrajin glede na vladno stališče v tem mandatu malo verjetna

Ljubljana, 9. oktobra - Ob opozarjanju na potrebo po decentralizaciji države so razmišljanja o ustanovitvi pokrajin že vrsto let stalnica, a so bili dosedanji poskusi neuspešni. Zadnji, za katerega so se zavzeli v državnem svetu, še čaka na odločanje v državnem zboru, a podpore vlade nima, pripombe na predlagano ureditev pa prihajajo tudi iz nekaterih občin.