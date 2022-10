Ljubljanska borza: Največ zanimanja dopoldne za Petrol

Ljubljana, 7. oktobra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelj dopoldne največ zanimanja pokazali za delnice Petrola. Te se dražijo za dobra dva odstotka. V ospredju so tudi delnice Krke, ki pa se cenijo. V zelenem so še delnice Cinkarne in Triglava. Indeks SBI TOP je tako doslej pridobil skoraj tretjino odstotka.