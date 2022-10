Nobelova nagrada za mir ukrajinskim, ruskim in beloruskim zagovornikom človekovih pravic

Oslo, 7. oktobra - Nobelovo nagrado za mir letos prejmejo beloruski aktivist Ales Bjaljacki ter organizaciji za človekove pravice Memorial iz Rusije in Center za državljanske svoboščine iz Ukrajine, je danes sporočil Nobelov odbor. S tem so nagradili tri izjemne zagovornike človekovih pravic, demokracije in miroljubnega sožitja v treh sosednjih državah.