V drugem četrtletju za petino več zasebnih potovanj

Ljubljana, 7. oktobra - Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so se v letošnjem drugem četrtletju odpravili na 1,38 milijona zasebnih potovanj, kar je 21 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Od tega so polovico potovanj opravili v Sloveniji. Med preostalimi jih je večina kot tujo destinacijo izbrala Hrvaško, je sporočil statistični urad.