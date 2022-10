Triglav odslej pokrit s 5G omrežjem

Kredarica, 7. oktobra - Telekomunikacijski operater A1 Slovenija je v začetku oktobra v svoje omrežje dodal najvišje ležečo 5G bazno postajo v Sloveniji. Postaja se nahaja na 2514 metrih nadmorske višine in zagotavlja uporabo tehnologije pete generacije (5G) na širšem območju Kredarice in na vrhu Triglava, so sporočili iz družbe A1.