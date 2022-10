V Mariboru nova igrala in igrišča

Maribor, 8. oktobra - V Mestni občini Maribor so letos postavili vrsto novih igral in igrišč, med drugim igrišče na Schreinerjevem trgu na Taboru z vadbami za starejše in gibalno ovirane. Pri snovanju prvega otroškega igrišča v mestni četrti Studenci so sodelovali tudi otroci iz tamkajšnjega vrtca in osnovne šole, ki so narisali svoje sanjsko igrišče.