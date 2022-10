V Podsredi začetek dvodnevnega 23. praznika kozjanskega jabolka

Podsreda, 8. oktobra - Na trgu v Podsredi se danes začenja tradicionalni dvodnevni 23. Praznik kozjanskega jabolka. Pripravlja ga javni zavod Kozjanski park, ob 10. uri ga bodo začeli s sejmom in tržnico območnih izdelkov in pridelkov. Do večera bo sledilo več družabnih in drugih prireditev. Sejem bodo v nedeljo nadaljevali, pripravili bodo še niz drugih prireditev.