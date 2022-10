Ljubljana, 7. oktobra - Predsedniški kandidat Miha Kordiš se bo na Adamič-Lundrovem nabrežju pogovarjal z volivci med 11.00 in 12.15 ter 16. in 17. uro, IN NE med 12.30 in 16.30, kot je bilo napovedano sprva, so sporočili iz stranke Levica.