Mariborski RTV center tudi letos izbira naj novo slovensko skladbo

Maribor, 7. oktobra - Regionalni RTV center Maribor bo konec prihodnjega tedna drugo leto zapored pripravil projekt Frišno - Dan nove slovenske glasbe. Glasbeni uredniki Radia Maribor, Radia Si in Televizije Maribor so spet izbrali deset skladb, ki so v zadnjem letu na poslušalce naredili najboljši vtis in se potegujejo za naziv za naj novo slovensko skladbo.