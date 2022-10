V okviru EPK GO! 2025 družabna igra za spoznavanja obeh Goric

Nova Gorica, 9. oktobra - Mladinski center Nova Gorica, Goriški muzej in Zavod GO! 2025 so predstavili družabno igro, s katero bodo lahko v manjših skupinah skozi vprašanja in odgovore spoznavali Novo Gorico in Gorico, njuno zgodovino in pomembne lokacije ter druge značilnosti obeh mest, so sporočili iz Goriškega muzeja.