Celjska občina v starem mestnem jedru razširila ambientalno ozvočenje

Celje, 8. oktobra - Celjska občina je v starem mestnem jedru razširila ambientalno ozvočenje. Po novem so ambientalno ozvočenje, ki so ga decembra 2019 testno namestili na Glavnem trgu in ga leto kasneje razširili na del Stanetove in Prešernove ulice ter območje Tehnoparka Celje, namestili še na celjski tržnici. Namenu ga predajajo danes.