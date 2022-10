V madžarskem Sombotelu peti Dnevi slovenskega filma

Sombotel, 10. oktobra - V Sombotelu na Madžarskem od danes do srede potekajo peti Dnevi slovenskega filma, v okviru katerih si bo madžarsko občinstvo lahko ogledalo tri slovenske celovečerne filme iz leta 2019: Jaz sem Frenk scenarista in režiserja Metoda Pevca, Zgodbe iz kostanjevih gozdov režiserja Gregorja Božiča in Polsestra režiserja Damjana Kozoleta.