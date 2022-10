Na simpoziju o prevajanju erotične književnosti in francoskih besedil

Šempeter pri Gorici, 7. oktobra - V Šempetru pri Gorici se danes začenja mednarodni prevajalski simpozij Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP), na katerem bodo govorili o prevajanju skatološkega oziroma nespodobnega besedišča in erotične književnosti. Ena od osrednjih tem bo tudi prevajanje leposlovnih in humanističnih besedil iz francoščine in v francoščino.