Tajski kralj in premier bosta obiskala preživele žrtve napada na vrtec

Bangkok, 7. oktobra - Pred tajskim vrtcem, kjer je nekdanji policist v četrtek v enem najhujših množičnih pobojev v zgodovini Tajske umoril najmanj 37 ljudi, vključno s svojo ženo in otrokom, so se danes zbrale žalujoče družine. Po napovedih bosta preživele danes obiskala kralj Maha Vajiralongkorn in premier Prayut Chan-O-Cha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.