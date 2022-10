Las Vegas, 7. oktobra - K skupini pomanjkljivo oblečenih plesalk Showgirls pred hotelom Wynn v Las Vegasu je v četrtek sredi dneva pristopil moški z nožem v roki in jih zaprosil za fotografiranje. Dekleta so ga zavrnila, nakar je pobesnel in jih napadel, je sporočila policija v Las Vegasu.