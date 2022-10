Jesenice, 6. oktobra - Hokejisti Acroni Jesenic nadaljujejo uspešno serijo v alpski ligi. Na svoji sedmi tekmi so še šestič zmagali, tokrat so bili s 3:1 boljši od druge ekipe celovškega KAC-a. To je bila še peta zaporedna zmaga čete Gabra Glaviča, s katero trdno držijo drugo mesto v ligi.