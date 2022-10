Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 10.)

Ljubljana, 6. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je SDS zbrala več kot 50.000 podpisov za razpis vsakega od treh referendumov, kar so označili za prelomen trenutek v politiki. Poročale so tudi o slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju, ki je na Malti kot nujno poudaril, da EU okrepi enotnost v soočanju s posledicami vojne v Ukrajini.