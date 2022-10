Na kongresu ekonomske demokracije o solastništvu zaposlenih

Ljubljana, 6. oktobra - Udeleženci 1. kongresa ekonomske demokracije na temo Za delež v prihodnosti so se strinjali, da je model, ki temelji na solastništvu zaposlenih, model za to stoletje. "Verjamem, da mu bomo našli mesto v naši državi, da bomo vsi boljši in na boljšem," je v videonagovoru dejal premier Robert Golob.