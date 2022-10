Na okrogli mizi o pravni in medicinski potrditvi identitete transspolnih ljudi

Ljubljana, 6. oktobra - Na okrogli mizi o položaju transspolnih ljudi v postopkih pravnega priznanja spola in medicinske potrditve spolne identitete so sodelujoči večinoma povedali, da priporočil zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika glede prepoznave transspolnih ljudi še niso uveljavili. Priporočila je uveljavilo notranje ministrstvo, ostali bodo to storili čim prej.