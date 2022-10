Članice EU potrdile osmi paket sankcij proti Rusiji

Bruselj, 6. oktobra - Potem ko so članice EU danes uradno potrdile dogovor o osmem svežnju sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino, so te z objavo v Uradnem listu EU tudi stopile v veljavo. Sveženj med drugim vključuje pravno podlago za uvedbo cenovne kapice za rusko nafto in širi seznam posameznikov in pravnih oseb, za katere veljajo sankcije.