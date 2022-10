Vlada s sindikati javnega sektorja danes o odpravi plačnega stropa, s Fidesom pa o zahtevah zdravnikov

Ljubljana, 7. oktobra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes usklajevali spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Jabolko spora je odprava plačnega stropa za javne uslužbence. Ali bi to lahko ogrozilo podpis pretekli teden parafiranega dogovora, bo bolj jasno po današnjem sestanku. Za tem pa so predvidena še ločena pogajanja s Fidesom.