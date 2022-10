V Moravskih Toplicah o sonaravnih rešitvah za zeleni prehod Slovenije

Moravske Toplice, 6. oktobra - V Moravskih Toplicah 140 udeležencev iz Slovenije in tujine na dvodnevnem strokovnem posvetovanju z naslovom Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije razpravlja in predstavlja primere sonaravnega ravnanja z odpadki in njihove energetske izrabe. V petek se bodo posvetili krožnemu in nizkoogljičnemu gospodarstvu ter okoljskemu komuniciranju.