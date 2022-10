Španija sprejela zakon za preiskavo grozodejstev Francove diktature

Madrid, 6. oktobra - Španija bo na podlagi zakona, ki ga je v sredo sprejel senat, začela preiskovati grozodejstva državljanske vojne in poznejše diktature Francisca Franca. Zakon med drugim predvideva globe v višini do 150.000 evrov za poveličevanje diktatorja in naj bi pred pozabo dokončno rešil resnico o žrtvah vojne in diktature.