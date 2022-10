Ljubljanska borza: SBI TOP tretji dan zapored navzgor

Ljubljana, 6. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je zvišal tretji dan zapored, tokrat za 0,64 odstotka. Podražile so se vse delnice v indeksu z izjemo Telekomovih, ki so izgubile skoraj odstotek. Najbolj, za 2,61 odstotka, so se podražile delnice NLB. Sklenjenih je bilo za 1,7 milijona evrov poslov, največ vnovič z delnicami Krke.