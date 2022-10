STA soočenje: Med kandidati večina za vlaganje v SV po mednarodnih zavezah, a tudi zagovornik izstopa iz Nata

Ljubljana, 9. oktobra - Kandidati za predsednika republike so brez izjeme naklonjeni častni straži ob državnih praznikih, ki jo je uvedel sedanji predsednik Borut Pahor. Pri stališču o SV najbolj izstopa Miha Kordiš, ki je za demilitarizacijo in izstop iz Nata, o obsegu SV bi razmislil tudi Vladimir Prebilič. Večina pa je za vlaganje v SV v skladu z mednarodnimi zavezami.

STA je kandidatom zastavila naslednja vprašanja:

1. V katero smer bi moral po vašem mnenju iti razvoj obrambno-varnostnega sistema v Sloveniji in kateri njegov del bi morali najbolj razvijati? Kako vidite vlogo predsednika republike pri tem?

2. Podpirate povečanje obrambnega proračuna in vlaganje v vojsko - do katere mere?

3. Bi obdržali častno stražo ob državnih praznikih?

Odgovore kandidatov STA navaja v vrstnem redu, v kakršnem bodo kandidati objavljeni na glasovnici.

Milan Brglez

Predsednik republike mora narediti vse, kar je v njegovi moči, da bo slovenska vojska moderna in pripravljena na izzive, ki jo čakajo doma ali v mirovnih misijah.

Podpiram povečanje obrambnega proračuna skladno z mednarodnimi političnimi zavezami, proračunskimi zmožnostmi in znotraj družbenega dogovora v Sloveniji.

Častna straža ob državnih praznikih se mi zdi simpatična gesta aktualnega predsednika. Pred odločitvijo bi se posvetoval s poveljnikom častne enote Slovenske vojske.

Anže Logar

Vrhovni poveljnik lahko podpira in usmerja razvoj oboroženih sil. Bistveno je dvoje: najboljša možna varnost in opremljenost SV ter kredibilnost prispevka Slovenije na področju mednarodne varnosti.

Podpiram povečanje obrambnega proračuna in vlaganje v vojsko v skladu z zavezami, ki smo jih dali kot kredibilna članica Nata.

Za uvedbo častne straže želim izreči priznanje predsedniku Pahorju. Smo pa še vedno ena redkih držav, ki nima stalne častne straže pred uradom predsednika ali drugim primernim objektom, ki simbolizira državo.

Janez Cigler Kralj

Kot predsednik bom storil vse za nadaljevanje modernizacije Slovenske vojske. Močna Slovenska vojska je garant naše varnosti in ozemeljske celovitosti naše države. Hkrati moramo postati tudi verodostojen član zveze Nato, ki je hrbtenica evropske varnosti.

Podpiram povečanje obrambnega proračuna in vlaganje v vojsko skladno z zavezami zvezi Nato. Moderno vojsko potrebujemo predvsem zaradi nas samih in naše varnosti.

Častno stražo ob državnih praznikih bi obdržal.

Miha Kordiš

Sem za demilitarizacijo in izstop iz Nata. Slovenija ni vojaško ogrožena in vojske ne potrebuje. Te vire bi lahko bolje porabili za stiske doma: zdravstvo, skrb za starejše, stanovanjska in socialna varnost. Bi pa kljub demilitarizaciji ohranil jedra, ki lahko usposobijo državljane za splošni ljudski odpor, če bi bilo potrebno.

Nato nas sili, da oblikujemo vojsko za delovanje zunaj naših meja. Če se že kupuje vojaško tehniko, naj se jo dvonamensko, da jo lahko uporabimo tudi v primerih naravnih nesreč ali reševanja.

Častno stražo bi obdržal.

Nataša Pirc Musar

Obrambni sistem se mora učinkovito odzivati na sodobne grožnje. Ključno je zagotoviti tudi dvonamenske zmogljivosti. To kažejo vojna v Ukrajini, kibernetski napadi, požari, prekinitve dobavnih verig, pandemija, geopolitične spremembe. Nujno je posodobiti civilno obrambo in vzpostaviti seznanjanje predsednika z odpornostjo države na krize.

Podpiram postopen dvig obrambnih izdatkov proti dvema odstotkoma BDP znotraj zmožnosti. Gre za zaveze več vlad in sklicev DZ.

Častno stražo bi obdržala, ker gre za izraz spoštovanja državi in simbol državnosti.

Vladimir Prebilič

Trenutno se soočamo predvsem s sodobnimi nevojaškimi grožnjami, kot so energetska in prehranska samooskrba, posledice suše, dostop do pitne vode, nevarnost naravnih nesreč in vprašljiva kibernetska varnost.

Povečanje proračuna za obrambo ni nujno, je pa treba razmisliti o obsegu Slovenske vojske. Trenutnih ciljev (npr. 10.000 vojakov) ne zmoremo doseči, torej je bolje postaviti realnejše cilje. Ključen je končni učinek.

Častna straža je pomemben simbol, na katerega smo lahko upravičeno ponosni in prispeva k bolj slavnostnim praznikom.

Sabina Senčar

Obrambno-varnostni sistem v Sloveniji bi moral iti v smeri razvoja, okrepitve kadrov in odnosa do njih. Zadovoljni in usposobljeni kadri so predpogoj za dober sistem. Vloga predsednika republike je po trenutni ustavni ureditvi zgolj častna. Menim, da bi moral imeti predsednik večja pooblastila, zato pozdravljam iniciativo trenutne oblasti za spremembo ustave.

Glede na to, da nismo nevtralna država, podpiram poviševanje obrambnega proračuna, vendar proporcionalno z rastjo BDP.

Častno stražo ob državnih praznikih bi obdržala.