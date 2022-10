Afganistanske ženske prek umetnosti za pravice žensk

Herat, 8. oktobra - V afganistanskem mestu Herat na zahodu države so mlade umetnice pripravile razstavo, s katero so želele opozoriti tudi na pravice žensk. Na razstavi je skupno sodelovalo 15 žensk, študentk umetnosti. Poleg njihov slik so bili na ogled tudi keramični izdelki žensk z zahoda dežele pod Hindukušem.