Pred judoisti v Uzbekistanu udarni vikend

Taškent, 7. oktobra - Na svetovnem prvenstvu v judu v Taškentu sta tik pred vrati za slovenski tabor udarna sobota in nedelja. V soboto se bosta predstavila Kaja Kajzer (do 57 kg ) in Martin Hojak (do 73 kg), v nedeljo pa še branilka srebra z lanskega prvenstva v Budimpešti Andreja Leški (do 63 kg).