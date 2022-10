Zaradi pestrega dogajanja v Kopru večje obremenitve javnih parkirišč

Koper, 8. oktobra - Koper ta konec tedna gosti več prireditev in dogodkov, med drugim prihod štirih potniških ladij s skoraj 5000 potniki. Zato pričakujejo izredno povečan promet in večje obremenitve javnih parkirišč. Obiskovalce prosijo, da se v mesto odpravijo pravočasno oziroma uporabijo alternativno obliko prevoza, so sporočili iz kabineta koprskega župana.