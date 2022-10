Velenje, 6. oktobra - Teniški dvoboj prvega dela kvalifikacij za preboj na zaključni turnir pokala Billie Jean King med igralkami Slovenije in Kitajske bo potekal v Velenju, in sicer 11. ter 12. novembra, so iz Tenis Slovenija (Teniška zveza Slovenije) sporočili v izjavi za javnost.