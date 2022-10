Arriva Slovenija pomladila vozni park s 45 novimi avtobusi

Kranj, 6. oktobra - Arriva Slovenija je v promet danes dala 45 novih avtobusov. Gre za največjo investicijo v medkrajevni avtobusni potniški promet v Sloveniji do zdaj. Arriva Slovenija bo poleg tega do konca leta kupila še 15 manjših avtobusov. V udobnejše, varnejše in okolju prijaznejše avtobuse bo letos skupno vložila okoli 11 milijonov evrov.