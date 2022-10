V DZ naklonjeni predlagani noveli zakona o pomoči gospodarstvu

Ljubljana, 6. oktobra - DZ je danes obravnaval predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, s katero se širi obseg pomoči. Podporo so napovedale vse poslanske skupine. Gospodarski minister Matjaž Han je novelo označil za sporočilo gospodarstvu, da so njegov partner in mu želijo pomagati.