Sodišče ugotovilo nesprejemljivo oskrbo migrantov na Nizozemskem

Haag, 6. oktobra - Sodišče v Haagu je danes razsodilo, da Nizozemska in njen azilni organ ne izpolnjujeta evropskih standardov glede oskrbe in nastanitve prosilcev za azil. V skladu s sodbo morajo oblasti tem nemudoma zagotoviti dostop do pitne vode, zdravstvene oskrbe in zadosti hrane, otroci, bolniki in nosečnice pa ne smejo več bivati v zasilnih bivališčih.