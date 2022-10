Med novostmi Mladinske knjige tudi prva slikanica Gorana Vojnovića

Ljubljana, 6. oktobra - Med novostmi Mladinske knjige so tri slikanice. V Nočnem obisku sta moči znova združili Gaja Kos in Ana Zavadlav, ki sta že avtorici prve slikanice o lenivcih in tapirjih Obisk, slikanica Luka lovi, Marko miži prinaša kratke zgodbe Barbare Hanuš z deli več ilustratorjev, Sinica in taščica pa je prva slikanica Gorana Vojnovića in Polone Lovšin.