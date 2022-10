Evropski parlament poziva h krepitvi vojaške pomoči Ukrajini

Strasbourg, 6. oktobra - Evropski parlament je danes z resolucijo pozval države članice EU in tudi druge države, naj močno povečajo svojo vojaško pomoč Ukrajini ter nedvoumno obsodijo sporne referendume v Ukrajini in poskus Rusije, da si s silo pridobi ozemlje. Za resolucijo je glasovala velika večina poslank in poslancev.