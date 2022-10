V Mjanmaru na deset let zapora obsodili japonskega filmarja

Naypyitaw, 6. oktobra - Japonskega dokumentarista, 26-letnega Toruja Kuboto, ki so ga julija prijeli med snemanjem protivladnega protesta v Yangonu, je sodišče v Mjanmaru v sredo obsodilo na deset let zapora zaradi upora in kršenja zakona o telekomunikacijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.