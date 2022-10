Izbrani štirje nominiranci za Jenkovo nagrado

Ljubljana, 6. oktobra - Na vrtu Društva slovenskih pisateljev (DSP) so razglasili letošnje nominirance za Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. V ožjem izboru so zbirke Braneta Mozetiča, Jerneja Županiča, Nataše Velikonja in Kristine Kočan, ki so po oceni žirije v marsičem prelomne. Nagrajenca bodo razglasili na podelitvi 27. oktobra v Kranju.